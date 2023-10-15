غدا.. جامعة أسيوط تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة؛ تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي؛ لتقديم يد العون، والتبرع بالدم؛ للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا أن هذه الحملة؛ تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية؛ لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر ؛ في إطار دعم، وتضامن جمهورية مصر العربية؛ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير؛ من الضحايا، والمصابين.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط؛ عن إطلاق الجامعة حملة- بدايةً من غد الإثنين 16 من أكتوبر الجاري- للتبرع بالدم؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، داعياً جميع منتسبي الجامعة من الهيئتين؛ الأكاديمية، والإدارية، والطلبة، والخريجين؛ للمساهمة في التبرع بالدم، مشيراً أن التبرع يتم من تخصيص سيارتين؛ للتبرع داخل الجامعة، أمام القرية الأوليمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة؛ للتبرع بالدم،و في أقرب نقطة لهم؛ دون تعطيل حركة العمل، أو الدراسة، ويتم توجيه سيارة إسعاف؛ يوم الأربعاء الموافق ١٨ من أكتوبر، إلى جامعة أسبوط الأهلية بأسيوط الجديدة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ عمداء الكليات بالتيسير على الطلاب الفلسطينيين؛ باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على الطلاب الفلسطينيين الوافدين؛ للدراسة بجامعة أسيوط، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق؛ من محنة إنسانية عصيبة.

تأتي الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط؛ بإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة إيمان نصر الدين مديرة بنك الدم الرئيس.