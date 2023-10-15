رئيس اتحاد السباحة يدعم العتال في انتخابات الزمالك

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الماء وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية على دعم الأستاذ هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفس المقعد فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

و طالب إدريس أعضاء عمومية الزمالك بدعم العتال و تأييده لمصلحة النادي و لدعم الشباب خاصة و أن له بصمات كثيرة ناجحة في الفترة الأخيرة .

يذكر أن العتال قد قام الأيام الماضية بالمساهمة في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق السلة و اليد و الطائرة بالنادي، كما تقدم، بمذكرة للعرض على اللجنة الثلاثية التي تدير النادي لتطوير ممرات مقر نادي الزمالك.

كما نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية كما شهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع الي فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم و كذلك تطوير مسجد النادي بالتكييفات المطلوبة.