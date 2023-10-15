عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ أسعار الذهب اليوم ، الموافق الأحد 15- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

الذهب

سعر الذهب اليوم

و أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأحد 15- 10- 2023

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,657 شراء 2,680 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,436 شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,325 شراء 2,345 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,993 شراء 2,010 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,550 شراء 1,563 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,329 شراء 1,340 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 82,637 شراء 83,348 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 18,600 شراء 18,760 جنيها.

الكيلو بيع 2,657,143 شراء 2,680,000 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.