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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احترس.. تعرف على أضرار الإفراط في سمك السردين

استهلاك سمك السردين
استهلاك سمك السردين

يعد سمك  السردين من الأغذية الصحية الغنية بالبروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة والمسؤولة عن صحّة القلب والدماغ، وعلى الرغم من فوائده إلا أن الإفراط في تناول كميات كبيرة من السردين ، قد يؤدي إلى مشاكل صحية بد تصل الي  التسمم.

كما قد تسبب تغيراً في وظائف الكبد وجهاز المناعة، ووفقا لموقع"Very well health"
نرصد أضرار الإفراط في تناول سمك السردين .


أضرار الإفراط فى السردين

-يسبب سمك السردين شعوراً بالاستفراغ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تصاب بالإسهال.


- تجنب السمك النيئ الغير المطبوخ، لتجنب البكتيريا والفيروسات الضارة.

-عند أكل السردين يمكن أن تشعر بالصداع، مع وجود بعض التشنجات.

-إذا كنتِ تأكل أسماكًا غنية بالزئبق بانتظام، فقد تتراكم المادة في مجرى الدم بمرور الوقت، وتسبب التسمم، قد يؤدي وجود كثير من الزئبق في مجرى الدم إلى إتلاف دماغ جنينكِ وجهازه العصبي النامي، مستويات الزئبق داخل أسماك السردين المملح إلى كمية كبيرة قد تؤدي إلى التسمم عند تناولها.
 

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إذ يؤدي تناول السردين إلى رفع خطر الإصابة بنوبات النقرس عن طريق تراكم حمض اليوريك الناتج عن تكسّر البيورين.


يؤدي ارتفاع نسبة الصوديوم في السردين إلى زيادة كمية الكالسيوم في البول، الذي يُعدّ أحد عوامل خطر الإصابة بحصى الكلى.

 

يسبب سمك السلمون النيئ أو المدخن، المرأة الحامل أعراضاً خطيرة، ومنها الإجهاض؛ لأنها تحتوي على الليستيريا، وهي بكتيريا تسبب عدوى تنتقل عبر المشمية للجنين.

 

معظم الأسماك تحتوي على الزئبق الذي يسبب الضرر للأم وللجنين؛ لأن تراكمه في جسم الأم في حال كانت تتناول السمك بكثرة يؤدي لحدوث تشوهات في الجهاز العصبي للجنين، كما أنه يعرض الأم  لخطر التسمم.


كما أنّ تراكم هذا الحمض قد يسبب حدوث بعض اضطرابات الكلى خاصةً لدى الأشخاص اللذين ترتفع لديهم فرصة الإصابة بهذه المشاكل.

 

عدم الإفراط في تناول سمك السردين لأنه يرفع من فرص الإصابة بحصى الكلى، لذا لا يُعدّ السردين خيارًا جيدًا للاستهلاك من قِبل الأشخاص المعرضين لخطر تكوّن حصى الكلى.

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