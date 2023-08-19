نوع طعام شهير الإفراط فيه يسبب أمرضا خطيرة.. أبرزها التسمم الغذائي

أصبح الأرز، غذاء أساسيا للكثيرين وهو، جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي اليومي. لدرجة أن الكثيرين لا يستطيعون الاستغناء عنه لكن تشير بعض الدراسات إلى أن الاعتماد على الأرز ربما لا يكون مفيدًا دائمًا لصحة الإنسان.



والأرز هو أحد الأطعمة التي غالبًا ما تجد مكانها على موائد الطعام، غير إن تناوله بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2،علاوة على ذلك يرتبط تناول الأرز بأنواعه المختلفة بعدة مشكلات وأمراض، فما هي أضرار الأرز؟ وهل هذه الأضرار خطيرة؟ حسب موقع brightside

أضرار الإفراط في تناول الأرز:

ارتفاع نسبة السكر في الدم

نظرًا لارتفاع نسبة الكربوهيدرات في الأرز مقارنة بالبروتينات والدهون، يمكن أن يؤدي تناوله بمفرده إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ،لذلك كبديل، تناول أرز كامل الحبوب، فرغم احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فإن مضادات الأكسدة والألياف والمعادن والفيتامينات قد تساعد في التحكم في نسبة السكر بالدم.

رفع مستويات الكوليسترول

قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وبالتالي رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

رغم أن الأرز لا يحتوي على الكوليسترول، لكنه قد يؤدي إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية أو الكوليسترول ويسبب تناول كميات كبيرة منه إلى زيادة السكر في الدم.

أضرار الأرز للحامل:

تحتوي على هذه المادة هو مضاعفات خاصة بالحوامل، وأخطرها: وفاة الجنين. من أضرار الأرز للحامل أيضًا حدوث مضاعفات للأجنة في حالة تناول الحوامل الأرز نيئًا. بسبب كون الأرز الأبيض تحديدًا كما سبقنا ذو مؤشر جلايسيمي مرتفع، فقد يتسبب في إصابة الحامل بمشكلة سكري الحمل.



قد تشعر بالإمساك

تناول كميات كبيرة من الألياف يرتبط بانخفاض الشعور بالإمساك، فكل جرام إضافي من الألياف يؤدي إلى تقليل احتمالية الإصابة بنسبة 1.8٪.



والحبوب المصنعة مثل الأرز الأبيض تحتوي على نسبة أقل من الألياف، ولهذا فإن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك، من الأفضل تقليل تناولهم للأرز الأبيض.



أضرار الأرز للمعدة:

تناول الأرز المطبوخ يرتبط بمضاعفات محتملة للأشخاص ذوي المعدة الحساسة أو للأشخاص الذين يتبعون الحميات قليلة الألياف الغذائية،وخاصة عند تناول الأرز البني الذي يعد غني بالألياف الغذائية.أضرار الأرز للمعدة تشمل كذلك تحفيز الإصابة بما يعرف بمتلازمة الالتهاب المعوي القولوني، والذي ينتج عن بروتينات الطعام، وهذه المتلازمة قد تصيب الأطفال.



يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب

يتراكم الأرز في كمية الزرنيخ أكثر من أي محصول غذائي آخر، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الزرنيخ إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

الزرنيخ سام أيضًا للأعصاب وقد يؤثر على وظائف المخ، والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على الأرز معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالات.



دهون البطن

الأرز الأبيض غذاء مُعالج ومكرر، لذا عند تناوله بانتظام ستجد صعوبة في إنقاص الوزن إذا كنت تخطط لذلك، فضلًا عن احتوائه على نسبة منخفضة من الألياف، ما يجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع، وبالتالي ستسعى للحصول على المزيد من الطعام.،ينصح بتناول الأرز الأسود أو البني، كونه غني بنسبة عالية من الألياف، ويساعدك في التخلص من دهون البطن.