وظائف خالية بإحدى الشركات المتخصصة في البرمجة

الوظائف الخالية يبحث عدد كبير من المواطنين، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة،عن توافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات التي تطلب للتعيين عددا من الأشخاص مع توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

وجائت فرص عمل، لتعيين الشباب بإحدى الشركات المتخصصة في البرمجة، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر وتمكين الشباب.

الوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة

الوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة



أخصائي دعم التطبيقات، للعمل بالقاهرة الجديدة ومهمته الأتي:

- إدارة التنسيق على الصعيدين المحلي والدولي حيثما تطلب الأمر. - التحقق من صحة وتحليل متطلبات البرمجيات. - تقييم وبحث المنتجات والتقنيات المتعلقة بالبرمجيات. - صيانة وتحديث الوثائق والإجراءات التقنية. - ترجمة متطلبات الأعمال إلى وثائق نظام عالية الجودة. - دعم SAP. - رمز نظيف وقابل للتوسع باستخدام لغات برمجة NET. - إنشاء واختبار النماذج الأولية للبرامج. - تقديم الدعم الفني للفرق داخل المؤسسة، وللعملاء الخارجيين عند الحاجة لأنظمة معينة. - المساعدة في دمج الأنظمة. - التعرف على المشاكل التقنية وحلها.

شروط القبول في الوظائف



يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- خبرة من 2 إلى 3 سنوات. - قيادة ممتازة في اللغة الإنجليزية. - الحصول شهادة البكالوريوس.

المزايا والحقوق الوظيفية



- تأمين طبي واجتماعي. - أيام العطلة: يومين عطلة. - ساعات العمل: 8 ساعات. - الراتب: باقة جذابة جدا.

وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع «أخصائي دعم التطبيقات»

تفاصيل الوظائف المتاحة

تفاصيل الوظائف المتاحة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة



موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

متطلبات وشروط الوظيفة

تقديم موقف واضح من التجنيد يشترط التفرغ التام الحصول على مؤهل عال الحد الأقصى للسنة 29 سنة

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة