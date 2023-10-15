محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من خبراء" الحرير الطبيعي" بدولة الهند

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بوفد من الخبراء بمجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند، وذلك على هامش مشاركتهم بالملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بحضور الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين والمستثمرين المعنيين.

حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الحرير والتوسع في المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي.

وأوضح الزملوط أن تم الإتفاق على وضع خطة عمل للبدء في الخطوات التنفيذية لتطوير وتوطين صناعة الحرير بالمحافظة، بالاستعانة بالخبرات الهندية المتميزة في هذا المجال، وتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة للنهوض بصناعة الحرير.