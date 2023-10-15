عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من خبراء" الحرير الطبيعي" بدولة الهند

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بوفد من الخبراء بمجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند، وذلك على هامش مشاركتهم بالملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بحضور الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين والمستثمرين المعنيين.

حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الحرير والتوسع في المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي.

رئيس جامعة الوادي الجديد يبحث مع مدير اليونسكو بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

وأوضح الزملوط أن تم الإتفاق على وضع خطة عمل للبدء في الخطوات التنفيذية لتطوير وتوطين صناعة الحرير بالمحافظة، بالاستعانة بالخبرات الهندية المتميزة في هذا المجال، وتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة للنهوض بصناعة الحرير.

الاحتياجات الفنية الاحتياجات اتفاق التنفيذية التنف الاستعانة الاتفاق التعاون المشترك الحرير الطبيعي التنفيذيين الهند أ احتياجا توطين صناعة تيا بحث سبل التعاون المشترك محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الوادي الجديد يبحث مع مدير اليونسكو بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

جامعة الوادي الجديد تشارك في الموتمر السنوي الثالث لأمراض الباطنة والكلى بـ أسيوط

جامعة الوادي الجديد تشارك فى الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

وفد تسويقي يزور مجمع التمور في الوادي الجديد

الوادى الجديد .. تخصيص 100 فدان لشركة فوسفات مصر لتنفيذ تجربة بمفيض باريس

محافظ الوادي الجديد وضيوف "الملتقى التسويقي الثالث" يتفقدون العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفود "الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

وزير الأوقاف يفتتح مسجدين في الوادي الجديد بتكلفة 8.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

معلومات مجلس الوزراء يناقش سبل تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر

الطقس غدا|انخفاض في الحرارة وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة

عكس التوقعات .. أمريكا توضح سبب وجود حاملة الطائرات في شرق المتوسط.. فيديو

وزير إسرائيلي يعترف: حكومتنا فشلت في حماية مواطنيها

جيش الاحتلال: إجلاء أكثر من 600 ألف بقطاع غزة ولدينا أهداف جديدة

أبو العينين لـ المستثمرين: هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص..وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملامح مختلفة .. 10 إطلالات أثارت جدلا لحورية فرغلى

سكان قرية في بيرو يدعون رؤيتهم كائنات فضائية..وهذه أوصافها

توب وليجن.. ميريان نور الدين تثير الجدل بخصر منحوت

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ