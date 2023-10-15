قرار عاجل من المحكمة في طلب مرتضى منصور بسبب الخطيب

رفضت المحكمة المختصة طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى ومحمد عثمان المحامى بالنقض المستشار القانوني للنادي الاهلي يتهماه فيها بالتعدى عليهما بالقذف و السب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال اجهزه الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوى والمذاع على قناه نادى الزمالك والثانيه من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناه الشمس.

محاكمة مرتضى منصور

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف، لجلسة 16 نوفمبر، لإحضار شهادة من محكمة النقض في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.

قضيتين أخرتين ضد مرتضى منصور

وفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 6 نوفمبر للمذكرات.

دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك، لجلسة 10 ديسمبر.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.



وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.