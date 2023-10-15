عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة في طلب مرتضى منصور بسبب الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

رفضت المحكمة المختصة طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى ومحمد عثمان المحامى بالنقض المستشار القانوني للنادي الاهلي يتهماه فيها بالتعدى عليهما بالقذف و السب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال اجهزه الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوى والمذاع على قناه نادى الزمالك والثانيه من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناه الشمس.

محاكمة مرتضى منصور 

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف، لجلسة 16 نوفمبر، لإحضار شهادة من محكمة النقض في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.

قضيتين أخرتين ضد مرتضى منصور

وفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 6 نوفمبر للمذكرات.

دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع  مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك، لجلسة 10 ديسمبر.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.


وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

موضوعات متعلقة

بدل اللحمة حشيش وهيروين| السجن المؤبد لجزار أوسيم

زوجة تستغيث .. أبو جوزي حرّضه على ضربي وطردوني وابني في الشارع

فيديوهات عارية وكلام شهواني وقّع الصحاب في بعض وخلصت بـ طلقة مسدس

2100 طربة حشيش .. قرار عاجل ضد الجزار أخطر تاجر مخدرات بالجيزة

كيلو هيروين.. حبس تاجر سيارات ومندوب مبيعات لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

هرب.. قرار عاجل ضد سائق ميكروباص تسبب في وفاة طالب بمصر الجديدة

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين| فيديو وصور

المقاطعة هي الحل| ماكدونالدز مصر تصدر بيانا ردا على الغضب الشعبي.. والشركة تتبرأ من جرائم الاحتلال

ترشيحاتنا

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

خطر جدا .. أثر الموبايلات وأجهزة التابلت على صحة طفلك العقلية

الصحة العالمية: نأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

البلشي: نتواصل مع النقابة الفلسطينية لتوثيق الاعتداء على الصحفيين

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يفتح النار على العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ