نقيب الصحفيين الفلسطينيين يفتح النار على العدوان الإسرائيلي

دان ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني واستهداف الصحفيين.



وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن الحرب تظهر الصورة الحقيقية عن العدوان الاسرائيلي، مضيفا أن هناك تهديد بإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الحرب الان تجري عسكرية ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة وجريمة ارهاب دولية.

وفي السياق نفسه أشار ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن أكثر من مليون موطن معددون بالجوء، ونبذل جهود لكشف الحقيقة وإرسالها بكل اللغات.

