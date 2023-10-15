بعد أن أخلت إسرائيل 24 منها بعد معركة طوفان الأقصى .. كل ما تريد معرفته عن الكيبوتس اليهودي في غلاف غزة

في أكبر خسارة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، كانت هجمات حماس في طوفان الأقصى معظمها داخل أحد أقدم أنواع الاستيطان اليهودي، والمعروف بالكيبوتس، فقد كانت تلك المجتمعات الإسرائيلية الصغيرة المتواجدة في غلاف غزة، هي محل كافة المعارك الخاصة بعملية طوفان الأقصى، واليوم أعلنت إسرائيل إخلاء 24 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي معظمهم من الكيبوتسات، فما هو هذا المجتمع الإسرائيلي وما يميزه عن باق مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

كفر عزة، بئيري، ناحال عوز، ماجن – جميعها كيبوتسات صغيرة نائمة، وهي جمع عبري للكيبوتس، وقد طُبعت أسماؤها في عناوين الصحف وأعلام التلفاز منذ أن أصبحت مواقع للعمليات الخاصة بطوفان الأقصى، فالكيبوتس هو ظاهرة إسرائيلية فريدة لها إرث ثقافي كبير ودور مهم في تاريخ الأمة. إليك ما يجب معرفته.

ما هو الكيبوتس؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، فالكلمة نفسها تعني "التجمع" باللغة العبرية، والكيبوتسات هي حالة معيشية جماعية فريدة من نوعها في إسرائيل، ويوجد حوالي 270 كيبوتسًا منتشرًا في جميع أنحاء إسرائيل، في قلبها، الكيبوتسات هي مدن صغيرة – عادة ما يتراوح عدد سكانها بين 100 و 1000 نسمة – تتمركز تاريخيا حول المزارع الجماعية، وفي العقود الأخيرة، ازدهر بعضها بفضل الصناعة الحديثة والسياحة.

من الأمور المركزية في الكيبوتس جذور الأفكار الاشتراكية والماركسية حول الحياة الجماعية، وقال ديفيد ليتش، مؤلف كتاب " مطاردة المدينة الفاضلة: مستقبل الكيبوتز في إسرائيل المقسمة" ، إن الكيبوتسات المبكرة كانت بمثابة تدريبات على الديمقراطية الراديكالية، وتابع ليتش: "لم تكن هناك ملكية خاصة، فقد كانوا يتناولون وجباتهم معًا في كثير من الحالات، ولقد قاموا بتربية أطفالهم بشكل جماعي".

يسكن بها 3% فقط من سكان إسرائيل

وقال ران أبراميتسكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد: "أود أن أقول إنها تعتبر واحدة من أنجح التجارب في الاشتراكية الطوعية، فالمهاجرون اليهود الذين أسسوا الكيبوتسات رفضوا الرأسمالية وأرادوا تشكيل مجتمع أكثر اشتراكية".

ولم يشكل سكان الكيبوتس قط أغلبية سكان إسرائيل، ففي الوقت الحالي، يعيش أقل من 3% من سكان إسرائيل على واحد، وعلى الرغم من أعدادهم الصغيرة، كان للكيبوتسات تأثير ثقافي وسياسي كبير على إسرائيل خلال معظم تاريخها، حيث يأتي العديد من السياسيين والقادة العسكريين والمثقفين والفنانين من الكيبوتسات، وترتبط السياسة في الكيبوتسات بالحلول اليسارية والسلام.

متى بدأوا؟

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد تم إنشاء الكيبوتس الأول في عام 1910، وعلى مدى العقود التي تلت ذلك، تم تشكيل العشرات من الكيبوتس عبر الأراضي التي أصبحت فيما بعد إسرائيل، وتاريخيًا، تم تشكيل العديد منها على يد شباب يهود من أوروبا الشرقية آمنوا بالمهمة الصهيونية المتمثلة في تشكيل وطن لليهود في فلسطين، التي كانت ذات يوم جزءًا من الإمبراطورية العثمانية ثم تحت السيطرة البريطانية لاحقًا، وجاء آخرون هربًا من معاداة السامية، ولاحقًا من المحرقة، وقال أبراميتسكي، الذي قام أيضًا بتأليف كتاب " لغز الكيبوتس: مبادئ المساواة في عالم رأسمالي"، "كان الكيبوتس بالنسبة لهم بمثابة عائلة ممتدة، فقد وفر لهم شبكات الأمان".

وقبل تشكيل دولة إسرائيل، لعب الكيبوتس دورًا مهمًا في المهمة الصهيونية لبناء الدولة. في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، عندما أصبح من الواضح أن إنشاء دولة يهودية أمر محتمل، تم وضع بعض الكيبوتسات بشكل استراتيجي بالقرب من مناطق مثل غزة من أجل المساعدة في ضمان المطالبة المستقبلية، ويقول ليتش، وهو أيضا أستاذ الكتابة في جامعة فيكتوريا في كندا: "إذا نظرت إلى أي خريطة لإسرائيل، يمكنك تقريبا ربط النقاط حول المناطق الحدودية، وستكون هناك كيبوتسات"، وأضاف إن هذا الهدف المزدوج غذى الصورة النمطية المبكرة لسكان الكيبوتس، أو الكيبوتسات، كمزيج من المزارع والمقاتل - شخص كان هناك "لزراعة الأرض ولكن أيضًا لترسيم حدودها والدفاع عنها".

كيف هي الحياة هناك الآن؟

لقد تخلت معظم الكيبوتسات عن الأنظمة التقليدية للحياة الجماعية، فعادة، يحتفظ السكان الذين لديهم وظائف بدخلهم الخاص، ويقوم الآباء بتربية أطفالهم، وقال أبراميتسكي إنها تعتبر إلى حد كبير أماكن هادئة وشاعرية للعيش فيها، والعديد منهم لديهم شيخوخة السكان، وأوضح أنها هذه القرية الخلابة في الريف، مع شقق صغيرة محاطة بممرات المشي الخضراء، وحمام السباحة، والمراكز الثقافية، وقاعة الطعام، فهي عادة - ومن المفارقات - مكان سلمي وآمن بشكل لا يصدق.

وقال ليتش من جامعة فيكتوريا إنه في حين أن السكان ما زالوا في كثير من الأحيان يميلون إلى اليسار، فإن الكيبوتسات تتميز بالتنوع السياسي بشكل متزايد، وأضاف: "على الرغم من أن لديك أشخاصًا أكثر توجهاً نحو السلام والمصالحة، فإن الآخرين لديهم مواقف أكثر تشدداً، وهذا لن يحدث إلا بعد الهجمات الأخيرة".

الصواريخ الكيبوتس

وفي الكيبوتسات الواقعة بالقرب من الحدود مع غزة، كانت الصواريخ التي تطلقها حماس لفترة طويلة جزءاً شبه منتظم من الحياة، ولكن الآن، تعرضت المجتمعات الصغيرة الواقعة على مرمى البصر من غزة إلى المزيد من الهجمات أكثر مما تصوره السكان، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن شوارع ناحال عوز الصغيرة امتلأت بالجثث بعد أن قام الجنود الإسرائيليون بالتواجد في المنطقة من خروج مقاتلي حماس، ويستخدم الجيش الإسرائيلي مجتمع كفار عزة الزراعي كنقطة انطلاق لعملياته.

وفي بئيري، وهو كيبوتس يقع على بعد أميال قليلة جنوب شرق غزة ويسكنه ما يزيد قليلاً عن 1000 نسمة، تقول السلطات الإسرائيلية إن أكثر من 100 شخص قتلوا واختطف آخرون، وكان أحد السكان المفقودين هو فيفيان سيلفر، 74 عامًا، وهي امرأة أمضت تقاعدها في السعي لتحقيق السلام في المنطقة، حسبما قال ابنها يوناتان زيغن لإذاعة NPR.