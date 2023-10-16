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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

صدى البلد

 


 

هناك بعض أسباب لتأخر الدورة الشهرية، تتعلق بالعديد من الأمراض الذى يكون انقطاع الطمث مؤشر مبكر للإصابة بها، خاصة أن دوراتالحيض تستمر لمدة 28 يوما، وانقطاعها يدل على إصابتك بعدة أمراض لايجب تجاهلها.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية وفقا لموقع هيلثى..


 

1. التغيرات الهرمونية والتي تعد من أكبر الأسباب وراء تأخر دورتك الشهرية بشكل غير عادي، حيث يعد اضطراب المبيض المتعدد الأكياسومتلازمة تكيس المبايض من الأسباب الشائعة لتأخر دورات الحيض.


 

2. الإجهاد، والذى يكون أحد أكبر العوامل التي تعيق دوراتك العادية، نظرا لأن المرأة تعاني من ضغوط حادة لذا قد ينتج عنها تأخر الدورةالشهرية الى شهرين .


 

3. فقرالدم ونقص الحديد، فإذا كانت المرأة تعاني من نقص في الحديد أو تواجه مشاكل في امتصاص الحديد، فقد يؤثر ذلك على تدفقالدم في الجسم .


 

4. استخدام وسائل تحديد النسل قد ينتج عنه اضطرابات الدورة الشهرية، حيث تعمل الحبوب كطريقة آمنة "لتغيير" الأداء الهرموني لأنهاتحتوي على جرعات من الإستروجين والبروجستين ، حيث  تعمل الهرمونات على خفض خصوبتك بشكل فعال، وبالتالي تأخير الدورةالشهرية.


 

5. انخفاض وزن الجسم، فأن المعاناة من نقص الوزن يمكن أن يعانين أيضًا من مشاكل الدورة الشهرية الضائعة أو المتأخرة.


 

6. الأمراض المزمنة أو الصدمات، فأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية والسكري وأمراض الاضطرابات الهضمية وأنواعمعينة من مشاكل الأمعاء معرضون بشكل أكبر لخطر النقص وعدم التوازن الهرموني ومشاكل الدورة الشهرية.


 

7. فترة ما حول سن اليأس، حيث تشير فترة ما حول انقطاع الطمث إلى الوقت الذي يبدأ فيه الجسم في الانتقال إلى سن اليأس، أي نهايةالدورة الشهرية. في حين أن معظم النساء يعانين من هذا بين سن 40-55 ، نظرا لإنخفاض أعداد البويضات.


 

8. الغدة الدرقية والتي تنظم عملية التمثيل الغذائي والتحفيز الهرموني والجهاز التناسلي أيضًا، لذا يمكن أن يسبب خمول أو فرط نشاطالغدة الدرقية مشاكل وتجعل المرأة تعاني من فترات متأخرة من دورات الحيض.


 

9. الكثير من التمرين، فان النساء اللائي يمارسن الرياضة لساعات طويلة جدًا أو يستهلكن سعرات حرارية أقل، من نقص الهرمونات التيقد تؤدي إلى تعطيل الدورة الشهرية المنتظمة.


 

10. السمنة، حيث يؤدي انخفاض وزن الجسم إلى تعطيل أداء الجسم والحيض، فإن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تحدث ايضا ًفيالتغيرات الهرمونية.


 

 

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