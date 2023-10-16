لمنع انتشار العدوى.. استشاري ينصح هذه الفئة بتناول جرعة تعزيزية للفيروس

قدم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، بتناول جرعة تعزيزية للفيروس تزامنا مع فصل الخريف، موضحا أنه يوجد إنتشار للفيروسات لذلك ينصح بالتطعيم ضد الانفلونزا.

وقال «أمجد الحداد» مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة الواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن حالات الانفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة عن طريق الرزاز بدات تزيد الآن، الخريف أسوا من الاشتاء في انتشار الفيروسات.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن كورونا ومتحوراته أصبحت ضعيفة ولكن لاتزال خطيرة على كبار السن، ولابد من أخذ الجرعة التعززية لمنع انتشار العدوى التتفسية، مع مصل الانفلونزا.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

قدم الدكتور أمجد الحداد، مجموعة من النصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية في فصل الخريف.

وأكد أن الأتربة من أكثر العوامل الخارجية التي تؤثر على أصحاب الحساسية، وتسبب العدوى التنفسية، لافتا إلى أن العدوى التنفسية لمرضى الحساسية أكثر حدة وقد تصل لأزمات ربوية.

ونصح "الحداد" مرضى حساسية الصدر بمتابعة النشرات الجوية، وفي حالة وجود موجة من الأتربة يفضل عدم النزول من البيت، وفي حالة الضرورة للنزول لا بد من ارتداء الكمامة لتكون حائط صد قوي ضد الأتربة، واستخدام بخاخات الأنف، وموسعات الشعب من الآن، وعدم انتظار حدوث تقلبات جوية.