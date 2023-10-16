مواجهات مثيرة اليوم في افتتاح مباريات الجولة الرابعة بـ دوري المحترفين

تنطلق اليوم الأثنين ، في الرابعة عصرا، مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين، وذلك بإقامة ٥ مباريات بين راية والنصر للتعدين ،ومكادي وحرس الحدود ،وأسوان وجمهورية شبين ،وبترول أسيوط والنجوم ،ومصر للمقاصة وبروكسي .

مكادي & حرس الحدود

يستضيف فريق مكادي نظيره فريق حرس الحدود في مواجهة هامة ومرتقبة للفريقين، حيث يسعى فريق حرس الحدود إلى مواصلة الانتصارات والصعود للدورى الممتاز، بينما يسعى أبناء مكادي إلى الخروج من سلسلة التعادلات التي تلازم الفريق بالجولات الثلاث الماضية .

ويدخل فريق مكادي اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد ٣ نقاط، بينما فريق حرس الحدود بالمركز الرابع برصيد ٧ نقاط.



راية & النصر للتعدين

يخوض فريق رايه بقيادة محمد حليم مباراة صعبة أمام نظيره فريق النصر للتعدين بقيادة محمد شرف على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

وتأتي صعوبة اللقاء، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز والوصول لنقاط اللقاء ومن ثم الخروج من سلسه النتائج السيئة والمنافسة على الصعود للممتاز.



يدخل فريق راية اللقاء وهو بالمركز السادس عشر برصيد نقطتين ، بينما فريق النصر للتعدين في المركز الثامن عشر برصيد نقطة .



أسوان & جمهورية شبين

يستضيف فريق أسوان في الرابعة عصرا نظيره فريق جمهورية شبين علي استاد أسوان الرياضي ،ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري المحترفين ،حيث خسر فريق أسوان أمام فريق دكرنس بالجولة الماضية ،بينما تعادل فريق جمهورية شبين تعادلا إيجابيا امام فريق مكادي .

النجوم & بترول أسيوط

يستضيف فريق بترول أسيوط نظيره فريق النجوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري المحترفين والتي سيقام علي استاد بترول أسيوط بالرابعة عصرا ،يدخل فريق بترول أسيوط اللقاء وقد خسر بالجولة الثالثة امام فريق بتروجيت بهدف للاشئ، بينما يدخل فريق النجوم اللقاء وقد تلقي الخسارة امام القناة بثلاثية.



مصر للمقاصة & بروكسي

أما المواجهة الخامسة تجمع بين فريقي مصر للمقاصة وفريق بروكسي في اللقاء الذي يقام علي استاد الأسيوطي سبورت ، في الرابعة عصرا، ويسعي فريق بروكسي للفوز حيث خسر بالجولة الماضية أمام فريق لافيينا اف سي ، بينما تعادل مصر للمقاصة أمام النصر للتعدين .

