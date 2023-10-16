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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيض أسعار السلع.. غرفة الحبوب: العدس انخفض من 54 لـ40 جنيها

الحبوب الغذائية
الحبوب الغذائية

قال النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مبادرة خفض أسعار السلع اختيارية وليست إجبارية.

 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "ON"، أنه من الممكن أن ترفض شركات المشاركة في المبادرة، لكن ما يحدث هو حراك مطلوب لعمل توازن سعري في السوق.

 

وأشار النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن سعر العدس انخفض من 54 جنيه لـ40 جنيه، والنوع الممتاز من السلع هو الذي يحدث عليه التخفيض.

 

واسترسل أن تم وقف الرسوم الجمركية على أكثر من سلعة تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، ومنها الفراخ والبيض واللحوم والفول والعدس والأرز، وكل السلع الاستراتيجية.
 

خفض أسعار السلع مبادرة خفض أسعار السلع اسعار السلع الحبوب اتحاد الصناعات

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