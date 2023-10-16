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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

محمد صلاح
محمد صلاح

اتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي خطوة أولى من أجل دعم الشعب الفلسطيني المتضرر من الأحداث التي تشهدها بلادهم في الوقت الحالي.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، ان قائد منتخب مصر تبرع، يوم الأحد 15 أكتوبر، لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

ورفض اللاعب محمد صلاح الإفصاح عن قيمة التبرع التى خصصها لدعم الشعب الفلسطيني الذى يتعرض لقصف متواصل ومحاولات تهجيرهم من أراضيهم.

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خطوة محمد صلاح التضامنية تأتي رغبة من قائد منتخب مصر في اتخاذ تحركات فعلية على أرض الواقع، من أجل دعم الشعب الفلسطيني المتضررة من الأوضاع الصعبة التي يعيشها في الوقت الحالي.

الموقف ليس غريبًا على محمد صلاح

 أكد رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، تبرع محمد صلاح وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، موضحا في تصريحات تلفزيونية أن "محمد صلاح قدم تبرعات بالفعل لمساعدة أهالي غزة"، وأضاف: "هذا الموقف ليس غريبًا على محمد صلاح، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله".

وأكمل أن "موقف صلاح ليس الأول أو الوحيد في تقديم الخدمات الإنسانية، فقد قدم الكثير من قبل، ونحن اعتدنا منه على مثل تلك المواقف منه باعتباره نجما كبيرا"، رافضا الكشف عن قيمة ما تبرع به الفرعون المصري.

معسكر منتخب مصر

وعلى جانب آخر يتواجد النجم محمد صلاح حاليا في معسكر منتخب مصر المقام في مدينة العين الإمارتية استعدادا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل، وكذلك نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 مطلع العام المقبل.

والتقى منتخب الفراعنة خلال المعسكر الحالي في مباراة أولى مع زامبيا التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، بينما يخوض الفراعنة، اليوم الاثنين، مباراة جديدة أمام منتخب الجزائر، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026.

ويعود بعدها محمد صلاح مرة أخرى إلى ناديه ليفربول، من أجل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التوقف الدولي بمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم السبت 21 أكتوبر.

يذكر أن محمد صلاح خاض 10 مباريات مع ليفربول في كل البطولات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4، بينها 8 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4، كما سجل هدفا في مباراتين بالدوري الأوروبي.

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