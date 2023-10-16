مش غريبة.. الهلال الأحمر المصري يكشف حقيقة تبرع محمد صلاح لصالح قطاع غزة

علق رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، على تبرع اللاعب محمد صلاح لأهالي قطاع غزة، قائلا: "مش غريب على محمد صلاح..ودي مش أول مرة يساعد فيها محمد صلاح الناس سواء داخل أو خارج مصر".

وأضاف "رامي الناظر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" تم التواصل معنا من خلال مدير أعماله، وأخبرنا عن رغبة اللعب في التبرع لصالح أهالي قطاع غزة"، متابعا:" مش أول مرة محمد صلاح يعمل كدا".

وعلق عمرو أديب:" محمد صلاح ابننا وبنفتخر بيه..وأحيانا العتاب بيكون نصيحة..وكان لازم اعاتبه وأوصله اللي بيحصل".