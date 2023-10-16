10 آلاف جنيه| هبوط حاد بأسعار الحديد ومفاجأة في ثمن الطن الآن

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الحديد في مصر والتي شهدت تراجعا كبيرا، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من أعلى سعر وصل له في الأسواق للمستهلك.

ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، كأعلى سعر في بعض المحافظات.

الحديد

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أسعار الحديد في مصر

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34558 جنيها بعدما سجل 44500 جنيه، بفارق نحو 10 ألاف جنيه كاملة في كل طن، وهو التراجع الأكبر الذي لم تشهده الأسعار في وقت سابق.

سعر حديد عز اليوم

المقبلون على البناء وصب الأسقف والقواعد يهتمون بالبحث عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 36015 جنيها كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بفارق نحو 9 آلاف جنيه.

الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري

وهناك شريحة كبيرة من التجار والمقبلين على البناء يبحثون عن سعر الطن الاستثماري بعد حديد عز، والذي سجل 34558 جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 11 ألف جنيه، بحسب ما جاء في بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، شهدت تراجعا بشكل ملحوظ ضمن أسعار مواد البناء اليوم، التي يبحث عنها الكثير من الراغبين في البناء الجديد من صب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم.

أسعار الحديد أرض المصنع جاءت كما أعلنتها الشركات على النحو الآتي لشهر سبتمبر :

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.

▪️ السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد العشري 32 ألف جنيه.

▪️ حديد بشاي 32 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد المراكبي 32 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد الجارحي 32 ألفا و750 جنيها للطن.

الحديد

أسعار الحديد اليوم عز :

- السعر للموزع 32,135 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

- السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة 32,938 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

- السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك 33,301 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم الاثنين، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم بمصر، والذي سجل كالتالي:

وعن سعر سعر طن الأسمنت اليوم ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1960 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت النصر يسجل 1930 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1870 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1920 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1940 جنيهًا.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 2100 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1830 جنيها.