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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخطى حاجز الـ 35 ألفا .. قفزة في سعر الحديد

صدى البلد

يهتم الكثير بمعرفة أسعار الحديد في ظل السماح بالبناء ، وتشهد أسعار الحديد مؤخرا تذبذبا في الأسواق فتارة ينخفض وتارة أخرى يسجل ارتفاعا غير عادي . 

 

وسجل سعر  طن الحديد اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق والشركات والمصانع المحلية، ليصعد سعر طن حديد الاستثماري بقيمة 836 جنيهًا ليسجل 35007 جنيهات للطن الواحد.

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والحديد  يعد صناعة دولارية عالمية، وأسعار البيع في كل بلدان العالم تكون محددة بسعر الصرف في السوق.

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ويتأثر  سعر الحديد تتأثر بحركة التشييد العالمية والطلب خصوصا في الصين، التي تعد أكبر مصنع ومستهلك للحديد في العالم.

 

ومقارنة بأسعار أمس فقد شهدت أسعار الحديد والأسمنت أمس الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، على أرض المصنع، حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 33500 جنيه، كما حافظت أسعار الأسمنت على هدوئها، مسجلة سعر 1970 جنيها لطن الأسمنت المسلح.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم في مصر

 وكانت أسعار الحديد قد شهدت انخفاضا الايام الماضية وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات،  أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية للتراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، والتي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

 كما أن هناك ارتباط بين المصانع المحلية ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، وأن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش لكافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

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وكان ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح في عام 2021 ليصل إلى 7,344 مليون طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2020 والذي سجل 6,865 مليون طن، وحقق الربع الرابع من العام الماضي أعلى مستوى استهلاك بنسبة 27% عن الربع الثالث من نفس العام، وجاءت هذه الزيادة نتيجة استمرار التواجد القوي للمشروعات القومية، وعلى الأخص مشروع حياة كريمة لتطوير أكثر من 4700 قرية، مما ساهم في زيادة الطلب، وفي الوقت نفسه ارتفعت وتيرة النمو في البناء الخاص.

اسعار  طن الحديد ليوم الأربعاء:

- سعر طن حديد الدخيلة بـ 35500 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي بـ 32500 جنيه.

- سعر طن حديد مصر ستيل بـ 33400 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين بـ 33700 جنيه.

- سعر طن حديد العشري بـ 32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1959 جنيها، بزيادة 36 جنيها.

- سعر أسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت طرة وحلوان بـ 1710 جنيهات.

 

أسعار الحديد والأسمنت اسعار حديد التسليح سعر طن الحديد

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