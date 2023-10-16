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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 |فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريراً عن  أسعار الذهب  اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2678 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2372 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2033 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18976 جنيها.

 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأثنين عيار 21 عيار 18

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