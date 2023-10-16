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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيبة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

هنا الزاهد
هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

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وتألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة التي جمعت بين اللون البينك و الأخضر.

وأكملت هنا الزاهد إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك من علامة Jimmy Choo، وقد بلغ سعرها 1895 دولار أمريكي أي ما يقرب من 75 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.

هنا الزاهد
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