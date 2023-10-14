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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

باميلا الكيك
باميلا الكيك

تصدرت الفنانة اللبنانية  باميلا الكيك مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة حول أعمالها الفنية و حياتها الشخصية خلال إستضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية.

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بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

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تعتبر باميلا الكيك من النجمات التي تجمع إطلالاتها بين الجرأة و الأناقة، حيث تعتمد في الكثير من الأحيان على الملابس و الأزياء الملفتة للأنظار مما يجعلها محط أنظار البعض.

تتميز باميلا الكيك بأنها تحرص على أتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي بالإضافة إلي ذلك تفضل التجديد و التنوع.

تعتمد باميلا الكيك على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب مع وجهها و تبرز جمال ملامحها، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

 

 

باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك

باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
باميلا الكيك
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