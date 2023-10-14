بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة حول أعمالها الفنية و حياتها الشخصية خلال إستضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية.

تعتبر باميلا الكيك من النجمات التي تجمع إطلالاتها بين الجرأة و الأناقة، حيث تعتمد في الكثير من الأحيان على الملابس و الأزياء الملفتة للأنظار مما يجعلها محط أنظار البعض.

تتميز باميلا الكيك بأنها تحرص على أتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي بالإضافة إلي ذلك تفضل التجديد و التنوع.

تعتمد باميلا الكيك على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب مع وجهها و تبرز جمال ملامحها، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

باميلا الكيك

باميلا الكيك

باميلا الكيك

باميلا الكيك

باميلا الكيك

باميلا الكيك

باميلا الكيك

باميلا الكيك

باميلا الكيك