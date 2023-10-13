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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

داليا مصطفى
داليا مصطفى

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت داليا مصطفى في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تنورة متوسطة الطول باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه توب بنفس اللون وذا أكمام مكشوفة.

نسقت داليا مصطفى مع إطلالتها حزام عريض حول الخصر كشف عن رشاقتها، وأنتعلت حذاء رياضي مسطح باللون السيمون مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفى على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

داليا مصطفى 
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