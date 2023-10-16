انضمت إلى الصين.. روسيا تحظر واردات الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان

أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسيلخوزنادزور"، اليوم الاثنين، أن روسيا انضمت إلى التدابير التقييدية الصينية المفروضة على واردات الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادئ في أغسطس، وانتقدتها الصين بشدة، التي حظرت على الفور جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت روسيا إن القيود فرضت "كإجراء وقائي" وستظل سارية حتى يتم تقديم معلومات شاملة توضح ما إذا كانت المأكولات البحرية آمنة.

من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغ إجمالي واردات الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان إلى روسيا 118 طنا، وفقا لما ذكرته روسيلخوزنادزور.