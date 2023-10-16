القومي للسينما يقيم احتفالية كبري بذكرى نصر أكتوبر بأوبرا الإسكندرية

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور 50 عاماً علي ذكرى حرب اكتوبر المجيدة، يقيم المركز القومي للسينما احتفالية كبرى بالتعاون مع دار الاوبرا بالإسكندرية.

وقد صرح الكاتب والناقد مجدي الشحرى المشرف علي نوادي السينما بالمركز القومي للسينما ان الاحتفالية تقام يوم الخميس القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء.

وتتضمن الإحتفالية عرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة، فيلم أبطال من مصر للمخرج أحمد راشد، فيلم رجال خلف المقاتلين للمخرج محمد قناوي، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

خيري بشارة، هو أحد أهم رواد السينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي، فبعد أن تخرج من المعهد العالي للسينما بآواخر السبعينيات، بدأ مشوارا ثريا بأعمال استمدت مضمونها من الحياة الواقعية التي عاشها هو وأبناء جيله من الحرب والانتصار وكان لسانا تحدث من خلال أفلامه بهموم المهمشين، وحرص أن يصور الواقع كما هو بعيد عن الاستوديوهات، لذا فكانت أولى أعماله الفيلم التسجيلي "صائد الدبابات"، والذي تلاه العديد من الأفلام التسجيلية الهامة، فيما أخرج العديد من الأفلام الروائية الهامة من بينها "العوامة 70"، "الطوق والأسورة"، "يوم مر ويوم حلو"، وغيرها.