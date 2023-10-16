فسفور أبيض.. اللواء الشهاوي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة

علق اللواء محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال محمد الشهاوي في حواره في برنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" ما نفذته المقاومة الفلسطينية في يوم 7 أكتوبر تسبب في صدمة داخل إسرائيل ".

وأضاف محمد الشهاوي:" المقاومة الفلسطينية استخدمت حرب المعلومات والحرب الإلكترونية وقامت بالتشويش على أجهزة الرادارات الإسرائيلية ".

وتابع محمد الشهاوي:" إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة وتنتهج سياسة الأرض المحروقة وتزيل مجمعات سكنية كاملة في قطاع غزة ".

وأكمل محمد الشهاوي :" إسرائيل تستخدم الفسفور الأبيض وتستهدف به المدنيين في قطاع غزة واتفاقية جنيف حرمت استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان ".