بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

تصدرت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي مؤشرات البحث على جوجل الأيام الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها.

ظهرت لينا أحمد الفيشاوي في الصورة بإطلالة جريئة ولافتة، حيث ارتدت توب مكشوف باللون الأسود كشف عن سلسلة صليب.

من جانب آخر لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها لينا أحمد الفيشاوي الجدل على السوشيال ميديا، فهي من المشاهير التي تجذب الأنظار نحو إطلالاتها.

تعتمد ابنة الفيشاوي على الإطلالات والملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة، ولكنها تتسم بالطابع الجريء واللافت.

إليكم الصور…

لينا أحمد الفيشاوي

لينا أحمد الفيشاوي

لينا أحمد الفيشاوي

لينا أحمد الفيشاوي

لينا أحمد الفيشاوي