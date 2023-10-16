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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تستقبل وفداً من النقابة العامة للمهن الرياضية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استكمالا للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة الرسمية، وفداً من النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الأستاذ دكتور فتحي ندا رئيس النقابة.

ورحب رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني المستشار/محمود فوزي بوفد نقابة المهن الرياضية ووجه الشكر للنقابة على جهودهم في تنظيم فاعليات لتوعية الشباب بالمشاركة الإيجابية وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للرياضيين، مشيراً إلى أهمية النقابة ودورها كون الرياضة مرتبطة بالشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل وعماد الدولة المصرية وأساس قوتها.

ومن جانبه، قدم وفد نقابة المهن الرياضية التحية والشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيدين بقدرة المرشح الرئاسي على إدارة الدولة المصرية في ظل الظروف والأزمات غير المتوقعة سواء كانت محلية أو اقليمية، مؤكدين على القيام بدورهم التوعوي بعقد عدد من الفعاليات لتوعية المواطنين وبخاصة فئة الشباب بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مؤكدين أن المرشح أولى اهتماماً كبيراً بالشباب على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن تدشينه عددا من الفعاليات والمؤتمرات بهدف إيجاد قنوات تواصل فعاله مع الشباب، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة عام ٢٠٢٢م لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب الرياضيين.
#تحيا_مصر
#عبدالفتاح_السيسي

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