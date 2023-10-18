هاشتاج “مدام عفاف”| حكاية تريند لن يفهمه غير المصريين.. وهذه علاقته بـ معبر رفح

تريند مدام عفاف.. تصدر هاشتاج "مدام عفاف" منصات تواصل الاجتماعي المختلفة، واكتسح تريند "مدام عفاف" قائمة الأكثر تداوًلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصتي "إكس" و"فيسبوك".

وسيطرت صور الكوميكس والتعليقات الساخرة علي مواقع فيسبوك وإكس، وسادت الكوميديا وخفة الظل المتعارف عليها من المصريين، فما هي قصة تريند "مدام عفاف"؟

تريند مدام عفاف

جاء تريند مدام عفاف للتعليق علي موقف مصر من رفض خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح، وظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث اتوا.

ورفضت السطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط؛ ليكون الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة، في مقابل خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح.

ولقي الموقف المصري إشادة كبيرة وواسعة من قبل المصريين، وأراد المصريون تدشين تريند لا يفهمه الأجانب ويستوعبه فقط المصريين والرواد العرب، ومن هنا انتشر تريند "مدام عفاف".

تعليقات "مدام عفاف" تتصدر المشهد

وقارن المصريون الموقف المصري بجعل الرعايا الأجانب ينتظرون عند معبر رفح وعدم السماح لهم بالدخول، ثم المطالبة بتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، مثل الموظفة الحكومية "مدام عفاف" التي تطالب بعدة مطالب قبل الموافقة علي التصريحات.

وجاءت التعليقات الساخرة والكوميدية من قبل رواد السوشيال ميديا عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كالاتي:

- مصر عملت واحدة هات طابعين بوستة من مدام عفاف في الدور التالت بس على مستوى دولي.

- مصر ادتلهم واحدة مدام عفاف الدور الرابع .. عجب !! و بقت ترند على تويتر و محدش فاهم هى ترند ليه غيرنا طبعا !! بلد ملهاش كتالوج ..#مدام_عفاف

- الاجانب مش عارفين يخرجوا من المعبر لان مفاتيح المعبر مع مدام عفاف في الرابع والطلب الامريكي اتقدم بعناية استاذه ياسمين.. احنا تمام والله ومعاكم.. بس هاتوا لنا شهادة تثبت ان كل الامريكان هم فعلا امريكان.

- حركة جامدة بجد.

تريند مدام عفاف

تريند مدام عفاف

تريند مدام عفاف

تريند مدام عفاف

كوميكس "مدام عفاف" تتصدر إكس

وتداول عدد كبير من قبل رواد السوشيال كوميكس كوميدية علي هاشتاج "مدام عفاف"، والذي تصدر قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

واستعان رواد السوشيال ميديا بلقطات من مسلسلات وأفلام مصرية، مع لقطات من أفلام الكرتون، لنشر كوميكس كوميدي تعليقًا علي الموقف المصري مع الرعايا الأجانب، وجاءت التغريدات كالاتي:

تريند مدام عفاف

تريند مدام عفاف

مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال جرحى فلسطين

علي جانب أخر، استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، صباح اليوم، في مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور طارق شوكة ،وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، سالم العكش ورمضان سرحان وسليمان الزملوط، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ علي أن زيارة وزير الصحة تشمل تفقد عدد من مستشفيات المحافظة وتفقد وحدات الإسعاف، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.

وأشار المحافظ الي رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير ادوية الطوارئ واكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه عقد مع وزيرة خارجية فرنسا جولة مباحثات منفردة وتم التأكيد على تكثيف مصر لاتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في قطاع غزة واحتواء الأزمة الراهنة.

وقال سامح شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية:"هناك حالة ملحة لدخول المساعدات على قطاع غزة، وشددت على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير وأكدت على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".

وتابع سامح شكري: "اتفقنا على ضوررة مواصلة العمل للوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة لمسار التهدئة لتجنب انزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للخطر، وأكدت لها على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بأقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

دفن عشرات الجثث المجهولة بمقابر جماعية في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة وصل إلى 2750 شهيدًا، بالإضافة إلى 9700 مصاب.

وأعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، أنه تم دفن عشرات الجثث مجهولة الهوية في مقابر جماعية في مدينة غزة، وأضاف معروف، أن العشرات من الشهداء قد توافدوا من أطفال، ورضع، ونساء ورجال، وشيوخ، حيث حرصت الحركة على القيام بواجبها الشرعي والأخلاقي نحوهم بدفنهم.

وأوضح سلامة معروف "لقد أعددنا مقبرة جماعية في مدفن الطوارئ لدفن من لم يتم التعرف عليهم".