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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي إن إن: الرعايا الأمريكيين لا يزالوا متواجدين عند بوابات معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن المسؤولين الأمريكيين قريبون من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بقدر ما تسمح به الظروف الأمنية.

وحسب شبكة “سي ن إن” الأمريكية، قال المسؤول إنه بسبب “التهديدات الأمنية الحادة” بالقرب من المعبر، فإن أقرب مدينة يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الوصول إليها من رفح هي مدينة الإسماعيلية المصرية، على بعد حوالي 150 ميلا من الحدود.

وفي الوقت نفسه، لم يتكمن الأمريكيون في غزة من الدخول إلى مصر، وظل معبر رفح مغلقاً، على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنه سيتم إعادة فتحه.

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وقالت إحدى العائلات لشبكة “سي إن إن”، إنهم موجودون في رفح منذ الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ولا يزال المعبر مغلقاً.

مصر معبر رفح قطاع غزة

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