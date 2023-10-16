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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرض لحادث.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية لوكيل وزارة الأوقاف|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، مستشفى كفر الشيخ العام؛ للاطمئنان على الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الوقاف بكفر الشيخ، بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من مركز الرياض، وعلى إثره تم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج، متمنياً له الشفاء العاجل.

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ومن جانبه، قدم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، الشكر والتقدير لمستشفى كفر الشيخ العام على تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية.

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