هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

منذ عدة سنوات قريبة وبعد ثورة يونيو وتطوير وتحديث الجيش المصرى ليصبح من أحدث وأقوى 10 جيوش عالميه تعتبر مصر حاليا قوى إقليمية عظمى فى منطقه الشرق الأوسط.

ويخطئ من يحاول أن يرى غير ذلك ! وتحاول قوى الشر فى الأرض تحجيم وتقليص وتهميش دور مصر الإقليمي والعالمى من أجل محاوله إضعاف دور مصر التاريخى والهيمنة والسيطرة على دول أخرى فى المنطقة بإعطائهم أدوار أكبر من أحجامهم.

العالم كله من أقصاه لأدناه يعلم من هى مصر التى يدرسون حضاراتها فى مدارسهم، لأننا أقدم حضارة فى التاريخ ونحن وسط العالم ولسنا كما يطلق علينا الأمريكان أننا الشرق الأوسط !؟ بالنسبة لهم نعم ولكن أنظر لخريطة العالم ستجد مصر فى وسط العالم شامخة على مر السنين محروسة من رب العالمين وفيها خير أجناد الأرض .. وهم فى رباط إلى يوم الدين.

إنها حقائق يعلمها أعداؤنا ومؤمنين بها اكثر منا نحن المصريين !! ولولا ذلك لما طمعوا فى موقعنا وثرواتنا ولما أرادوا وحاولوا أن يكسروا شموخنا وعظمتنا.

وهذا الكلام ليس تفاخرا فقط ولكنها الحقيقة التى نلمسها نحن المصريين فى الخارج ونعيش تفوقنا عليهم فى شتى المجالات وفى بلادهم!! بل ونساهم فى العديد من إنجازاتهم التى يفتخرون بها ! وهم يعلمون علم اليقين قدرنا نحن الخبراء المصريين فى الخارج.

ولذلك هم دائما مشغولين لتحجمينا ومحاولة تدميرنا لأنهم واثقون أننا إذا تفرغنا وأنفقنا مواردنا على التنمية سوف نقود العالم ويتقزم دورهم ولن يستطيعوا الهيمنة على العالم كما يفعلون الآن بالوهم والفتن وافتعال الحروب لكى يسوقوا لأهم سلعة ودخل قومى لهم وهى تجاره السلاح !! وعلى الرغم من أن أميركا تعتبر أقوى كيان عسكري إلا أنها لابد ان تحسبها ألف مرة قبل أن تغامر مع مصر لأنهم يعلمون أن عقيدة المصريين والجيش المصرى أقوى من أى سلاح، وأن عقيدتنا هى النصر أو الشهادة ولا نترك سلاحنا أبدا حتى الموت.

وما يحدث الآن من مذاب.ح وق.تل وتعذيب وتشريد للفلسطينيين المدنيين العزل فى غزة لا يقبله أى ضمير حى فى العالم ! وتفاقم المشكله وخطورتها على الكيان الصهيونى نفسه !! سوف يضطر جميع الأطراف إلى الاستماع لكلمة مصر وذلك لأن مصر عندها مفتاح الحل وسوف تكشف لنا الأيام المقبله العديد من الأحداث والتغييرات فى العديد من المواقف الدوليه تجاه مصر والتى يجرى التحضير لها حاليا !!

تحيا مصر .. وحما الله مصر والمصريين

خير أجناد الأرض .. وهم فى رباط إلى يوم الدين.