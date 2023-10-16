محافظ بورسعيد: استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار حتى ديسمبر المقبل| تفاصيل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار لبيع سلع الأرز و زيت الطعام و اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% ، في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين و مراقبة توافر السلع بالأسواق والسيطرة على الأسعار.

وشدد محافظ بورسعيد على أن المهرجان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشان السيطرة على الأسعار

وأشار محافظ بورسعيد الى أن المهرجان يقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق حيث يبلغ سعر شكارة الأرز ( ١٠ ك ٢٠٠ جنية) و سعر زجاجة الزيت ( ١ك ٤٥ جنية) و سعر الأرز (١ ك ٢١ جنية) و كيلو اللحوم البلدي (٢٢٠ جنية) داخل بازار بورسعيد ( سوق الخضروات الجديد) .

و أكد المحافظ أن المهرجان سوف يستمر لمدة شهرين خلال أكتوبر و نوفمبر، وذلك لمواجهة جشع التجار، و ضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية .