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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة لـ «طلاب من أجل مصر» للتبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ.. صور

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم في جامعة كفر الشيخ

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر»، بجامعة كفر الشيخ، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصاً من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب طلبة الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن علي أن الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

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