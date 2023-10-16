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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير قسم العناية المركزة بالمستشفى العام.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وانتظام وسير العمل بالمستشفى، وذلك بحضور، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بعدد 44 غرفة بسعة 134 سريراً بعد الانتهاء من أعمال التطوير، تمهيداً لافتتاحه في خلال نوفمبر القادم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتقديم الرعاية الطبية الحرجة لأبناء المحافظة.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على أعداد الأطباء وهيئة التمريض فضلا عن أعداد المترددين على المستشفى ومستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية كما تابع سير انتظام العمل والرعاية الصحية المقدمة لأهالي كفر الشيخ.

ومن جانبها قالت، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تطوير قسم العناية المركزة بالمستشفى لتقديم خدمة عناية متقدمة، مؤكدة أن الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ تشهد تطوراً كبيراً وأنها تتابع يومياً سير العمل بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن وتوافر المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

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