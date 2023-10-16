تضامناً مع غزة.. نائب رئيس جامعة كفر الشيخ تتبرع بالدم | صور

شاركت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، اليوم، الإثنين، خلال حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا في غزة، ضمن فعاليات حملة أسرة «طلاب من أجل مصر»، التي شهدتها الجامعة، اليوم، وسط تفاعل طلابي كبير.

وتبرعت «شاكر» بالدم، عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي يقوم بها الأطباء المشرفون على حملة التبرع بالدم، مؤكدة دعم القيادة السياسية المصرية والشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة.

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب طلاب وطالبات الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

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