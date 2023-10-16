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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامناً مع غزة.. نائب رئيس جامعة كفر الشيخ تتبرع بالدم | صور

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة أثناء التبرع بالدم

شاركت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، اليوم، الإثنين، خلال حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا في غزة، ضمن فعاليات حملة أسرة «طلاب من أجل مصر»، التي شهدتها الجامعة، اليوم، وسط تفاعل طلابي كبير.

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حملة لـ «طلاب من أجل مصر» للتبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ.. صور

وتبرعت «شاكر» بالدم، عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي يقوم بها الأطباء المشرفون على حملة التبرع بالدم، مؤكدة دعم القيادة السياسية المصرية والشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة.

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب طلاب وطالبات الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

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