اشتر سينوفا A1 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل .. صور

تعتبر السيارة سينوفا A1 موديل 2016، واحدة من أبرز الإصدارات المتاحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تقدم بأسعار مناسبة، إلى جانب الامكانيات والتقنيات التي تتمتع بها، بالاضافة إلى نقطة هامة لدى الكثير وهي الاعتماد على ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء.

وظهرت السيارة سينوفا A1 موديل 2016 للبيع، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر الكترونيًا، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 170 الف كيلومتر، إلى جانب ظهورها بحالة خارجية جيدة، مع طلاء باللون الذهبي.

سينوفا A1 موديل 2016

وتضم السيارة سينوفا A1 موديل 2016 باقة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، شاشة داخلية، عجلة قيادة تدعم اوامر التحكم، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، ومقاعد قماشية.

سينوفا A1 موديل 2016

وترتكز السيارة سينوفا A1 على جنوط رياضية متعددة الاضلاع باللون الفضي، مع مفهوم رباعي الابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية، ومستشعرات ركن بالناحية الخلفية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، اضافة إلى مصابيح حادة المظهر.

سينوفا A1 موديل 2016

وتأتي السيارة سينوفا A1 بقدرات فنية تتضمن، محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 113 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 143 نيوتن متر لكل 4000 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي كما ذكرنا في بداية الموضوع، إلى جانب متوسط استهلاك للوقود بشكل قياسي بلغ 6.5 كيلومتر لكل 100 كيلومتر.

سعر سينوفا A1 موديل 2016

تقدم السيارة سينوفا A1 موديل 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 250 الف جنيه، ونقدم نصيحة دائمة لراغبي شراء السيارات المتسعملة، بالكشف الجيد على السيارة لضمان سلامة الحالة العامة والفحص بشكل كامل.