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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإعلام الغربي مشارك بالعدوان.. نقيب الصحفيين: الوضع في قطاع غزة مؤسف

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الوضع في قطاع غزة مؤسف، منوهًا أن التيار العام في الإعلام الغربي يرتكب جريمة كبيرة في تعامله مع ما يحدث الآن في فلسطين وغزة، عبر ترويجه للأكاذيب والقصص المضللة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الإعلام الغربي يتبنى روايات مزورة، وتحول إلى إعلام حربي للجيش الصهيوني.

ونوه أن الساسة الكبار في الغرب خرجوا لترويج تلك الأكاذيب، كما أن البيت الأبيض تورط في تلك المشكلة، مرجعًا ذلك إلى تعرض إسرائيل لضربة كبيرة مهددة لمستقبلها؛ تطلبت توفير مناخ لاستهداف كل مقاوم على أرض فلسطين وكل مدافع عن حقه.

ولفت إلى أن الإعلاميين الغربيين المتورطين في تلك الحملة، شاركوا في قتل واستهداف الشعب الفلسطيني والصحفيين، مشيرًا إلى أننا «أمام إعلام شكّل أزمة حقيقية».

وأكمل: «أغلب المؤسسات انتهجت سياسة مضللة وروجت لقصص مزيفة، لكن هناك مؤسسات أخرى تساند الحق وستتسع في الفترة المقبلة خاصة مع ظهور معلومات كثيرة، ومسئوليتنا أن نقدم البديل الآخر واللغة الأخرى والحقائق في إطار من الموضوعية».

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