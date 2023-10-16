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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: المستشفيات جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القطاع الصحي المصري قادر على استقبال المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي.

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أضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة جاهزة بأكثر من سيناريو للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة، متابعا أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان مستشفى بئر العبد النموذجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تتدخر جهدا لمساعدة الأشقاء في فلسطين. 

واكمل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الصحة تفقد عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها.

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