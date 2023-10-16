صديقة البطلة.. دينا تكشف تفاصيل دورها فى كتف قانونى

كشفت الفنانة دينا عن دورها فى فيلم "كتف قانونى" والذى تقدم فيه دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل.

وقالت دينا فى لقاء مع برنامج It's Show Time عبر قناة cbc : أقدم شخصية جديدة وهو عبارة عن صاحبة كوافير حريمي كانت تعمل في منطقة شعبية وفتحت محل في منطقة المهندسين، فهي شخصية راقية وشعبية".

وأضافت دينا : وأظهر فى شخصية صديقة هالة صدقى بالعمل مع بدرية طلبة.

فيلم كتف قانونى

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وقد نشرت الفنانة دينا صور لها مع الراقصة جوهرة وفيفي عبده أثارت جدلا على السوشيال ميديا

ونشرت الراقصة دينا صور لها بعد تعديل ببرنامج face App لاخفاء بعض عيوب الوجه على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور بانستجرام.

ونشرت الراقصة جوهرة فى نفس التوقيت نفس الصورة بدون تعديل مما جعل الجمهور يكتشف التعديل بشكل سريع.

واختلف الجمهور فى الآراء على الصورتين فمنهم من رأى أن دينا جميلة فى الحالتين ولايوجد فارق كبير بين قبل وبعد التعديل.

ومنهم من رأى أن ملامح وجسم الراقصة دينا طبيعي يظهر عليها تأثير السن وبالرغم من ذلك فهى أجمل من نساء كثيرات فى مثل عمرها .