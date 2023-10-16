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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقتل الجميع .. أمريكي في غزة: لا طعام ولا مياه ولا حياة بالقطاع

قطاع غزة
قطاع غزة

قال مواطن أمريكي محاصر داخل قطاع غزة، إن أبسط عناصر الحياة، مثل الغذاء والماء، غير متوفرة، واتهم إسرائيل بقصف منازل المدنيين بشكل عشوائي.

إسرائيل تقتل الجميع 

وقال زكريا العرايشي لشبكة “إن بي سي نيوز”، عند معبر رفح على الحدود المصرية: “ليس لديهم طعام، وليس لديهم أي شيء، ولا حياة في قطاع غزة.. إسرائيل تقتل الجميع”.

وكان العرايشي وزوجته في غزة لزيارة العائلة عندما شنت حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل الأسبوع الماضي، مما أدى إلى فرض حصار على قطاع غزة.

وبينما يسعى العرايشي للعودة إلى الولايات المتحدة، قال إنه يخشى مما سيحدث لأحبائه الذين تركهم  في غزة.

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وقال: “لا أعرف من سيموت، ولا أعرف من سيكون على قيد الحياة.. لا أعرف”.

أوضح العرايشي إنه لن يتمكن من التخلص من المذبحة التي شهدها من قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين: “عندما أغمض عيني أرى الكثير من القنابل، وأرى الكثير من المنازل مدمرة”.

قطاع غزة إسرائيل الولايات المتحدة

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