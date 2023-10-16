خالد عكاشة: قمة السلام المرتقبة تعكس جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

كشف العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية،أهمية انعقاد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل دول مجلس الامن الاربع ذات الدائمة والدول الفاعلة في المنطقة بما يعكس كافة التحركات المصرية وكم المباحثات التي أجريت مع القيادة السياسية المصرية والتي أظهرت شمولية الرؤية المصرية وقدرتها على قراءة الازمة ووضع النقاط على الحروف لما يمكن أن يكون قادم من أحداث".



وقال خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن مصر سوف تقدم ورقة رؤيتها للمسارات القادمة خاصة أن مصر أكثر دول المنطقة دراية وإنخراطاً في حمل عبء هذه القضية في ضوء الترحيب الكبير من مختلف دول العالم ودول الاقليم وبمشاركة سكرتير عام الامم المتحدة يعكس أهمية وزخم المشاركين ".

لافتاً في ذات الوقت أن الرؤية المصرية ترى أن جهود التهدئة في الوقت الراهن لاتكفي وحدها لحل الازمة وأنه لابد من تناول الرؤية لتكون شاملة تقدم مسارات ورؤية للمستقبل بما فيها التسوية الشاملة الخاصة بالقضية الفلسطيينة وفقاً للثوابت المصرية العربية دون المساس بها ".