إجراءات استباقية ومفاجئة خلال ساعات .. تحذير إيراني عاجل لـ إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، إن "جبهة المقاومة" قد تتخذ إجراءات استباقية خلال الساعات المقبلة.

أكد وزير خارجية إيران، أن وقت الحلول السياسية في فلسطين بدأ ينفذ، مشيرا إلي احتمال توسع نطاق الحرب الى جبهات اخرى بات قريبا.

ولفت عبداللهيان، إلى احتمال أن تقوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بأعمال استباقية ومفاجئة في الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الوضع في قطاع غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات.

وأكد رئيسي، أن “إيران تدعم فلسطين لكن الفصائل تتخذ قراراتها بشكل مستقل”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.