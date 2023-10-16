عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات استباقية ومفاجئة خلال ساعات .. تحذير إيراني عاجل لـ إسرائيل

اسرائيل وايران
اسرائيل وايران

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، إن "جبهة المقاومة" قد تتخذ إجراءات استباقية خلال الساعات المقبلة.

أكد وزير خارجية إيران، أن وقت الحلول السياسية في فلسطين بدأ ينفذ، مشيرا إلي احتمال توسع نطاق الحرب الى جبهات اخرى بات قريبا.

ولفت عبداللهيان، إلى احتمال أن تقوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بأعمال استباقية ومفاجئة في الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الوضع في قطاع غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات.

وأكد رئيسي، أن “إيران تدعم فلسطين لكن الفصائل تتخذ قراراتها بشكل مستقل”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

13 مشرعًا أمريكيًا يطالبون بالوقوف أمام إسرائيل فورًا

إسرائيل تقتل الجميع .. أمريكي في غزة: لا طعام ولا مياه ولا حياة بالقطاع

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

قطاع غزة فلسطين حماس إسرائيل ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

موضوعات متعلقة

المستشفى الكويتي في غزة يتحدى الاحتلال: لن نرحل

لأول مرة.. حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية |شاهد

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

رداً على المجازر الإسرائيلية.. حماس تعلن مسئوليتها عن قصف تل أبيب

إسرائيل تقتل الجميع .. أمريكي في غزة: لا طعام ولا مياه ولا حياة بالقطاع

مشعل: رفض التهجير من غزة مصلحة قومية عربية ويضر بالأمن القومي المصري

حماس تطالب بإطلاق سراح 6000 أسير وامرأة في سجون الاحتلال مقابل الإسرائيليين

تل أبيب والقدس وعسقلان.. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن إسرائيل بـ 100 صاروخ

ترشيحاتنا

بيان عاجل من رويترز بعد مقتل مصورها في لبنان عصام عبد الله على يد الاحتلال

إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم بالمغرب

تعليق ناري من رضا عبدالعال على أداء منتخب مصر أمام الجزائر

قاد حروب العراق وأفغانستان..جنرال أمريكي يحذر إسرائيل

أول رد فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر مع الجزائر

قائد حقيقي | تعليق ميدو على أداء محمد صلاح أمام الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ