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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقارير إعلامية: وصول شاحنات تحمل 40 طنا لمعبر رفح

المساعدات
المساعدات

تحدث رمضان المطعني موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العريش، عن آخر مستجدات وصول المساعدات بمعبر رفح.

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محاضرة تثقيفية بجامعة العريش حول انتصارات أكتوبر

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مطار العريش الدولي يستقبل مساعدات من قطر لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

وقال رمضان المطعني موفد قناة القاهرة الإخبارية، خلال إفادته على الهواء،: "إحدى قوافل المساعدات التي وصلت إلى العريش تحمل 40 طنا من المساعدات والمياه"، لافتا: "هذه القافلة تأتي من قبل أحد الأحزاب المصرية والمؤسسات".

وأضاف: "هناك استمرار لتدفق المساعدات المصرية على العريش تمهيدا لإرسالها إلى غزة"، مضيفا: "هناك طائرتين قطريتين وصلتا مطار العريش، وتحمل مساعدات إنسانية وغذائية وأسرة مستشفيات وأجهزة طبية ضرورية لإسعاف المرضى في غزة".

وأشار: "الشاحنات تمتد لعدة كيلو مترات، وهناك طابور من شاحنات المساعدات والتي تضم ألف طن من الغذاء و300 ألف علبة دواء وصناديق مياه نتيجة أزمة المياه في القطاع".

العريش

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