تقارير إعلامية: وصول شاحنات تحمل 40 طنا لمعبر رفح

تحدث رمضان المطعني موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العريش، عن آخر مستجدات وصول المساعدات بمعبر رفح.

وقال رمضان المطعني موفد قناة القاهرة الإخبارية، خلال إفادته على الهواء،: "إحدى قوافل المساعدات التي وصلت إلى العريش تحمل 40 طنا من المساعدات والمياه"، لافتا: "هذه القافلة تأتي من قبل أحد الأحزاب المصرية والمؤسسات".

وأضاف: "هناك استمرار لتدفق المساعدات المصرية على العريش تمهيدا لإرسالها إلى غزة"، مضيفا: "هناك طائرتين قطريتين وصلتا مطار العريش، وتحمل مساعدات إنسانية وغذائية وأسرة مستشفيات وأجهزة طبية ضرورية لإسعاف المرضى في غزة".

وأشار: "الشاحنات تمتد لعدة كيلو مترات، وهناك طابور من شاحنات المساعدات والتي تضم ألف طن من الغذاء و300 ألف علبة دواء وصناديق مياه نتيجة أزمة المياه في القطاع".