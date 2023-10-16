محمد البديوي: يكشف السر وراء مقتل صغير مسلم على يد عجوز امريكي

كشف محمد البديوي الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الأمريكي تفاصيل مقتل طفل صغير على يد رجل سبعيني في الولايات المتحدة الأمريكية.

واكد البديوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن الراجل السبعيني الذي طعن الطفل ووالدته في امريكا هو صاحب العقار ، مشيرا إلي أن الدافع الأساسي للقتل يعود للأحداث الحالية في غزة، وأنهما مسلمين حيث طعن الطفل ب21 طعنة توفي الطفل على إثرها.

وأوضح أن الشرطة وصفت الجريمة بأنها جريمة كراهية وجريمة قتل من الدرجة الأولى .

وأضاف أن هناك حالة من الغضب والغليان والترقب في المجتمع الأمريكي من تنامي ظاهرة الاسلامفوبيا وأنه على إثر هذه الحادثة تم جمع 100 ألف دولار من منظمات حقوقية وإسلامية لدعم وتغطية تكاليف الرعاية والدفن للأم وطفلها.

وأضاف أن هناك تخوف من الشيطنة الاعلاميه للفلسطينيين وسكان قطاع غزة والذي بدوره ينعكس على العرب والمسلمين وأنه تم إرسال ايميلات وتحذيرات من عدم الخوض في نقاشات سياسية من أصحاب الشركات لموظفيها.

https://youtu.be/b8J1uUTM4qo?si=ntJnB6iPsIDzCi9u