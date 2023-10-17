بعد محادثات لثماني ساعات.. بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن مساعدات غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، فجر اليوم الثلاثاء، عن اتفاق أمريكي إسرائيلي مشترك على خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي اتفقتا على إيجاد سبل للسماح بدخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح بلينكن، بعد محادثات استمرت قرابة ثماني ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بناءً على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستمكن المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف من الوصول إلى المدنيين في غزة".

كما أكد أنتوني بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور دولة الاحتلال إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.