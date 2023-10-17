صحف الكويت: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته..وإسرائيل ألقت «ربع قنبلة نووية» على غزة

وزير الخارجية تسلم رسالة الأمير من الرئيس عبد الفتاح السيسي

الهلال الأحمر المصري: قوافل إغاثية تحركت من مدينة العريش باتجاه معبر رفح

مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

جلسة خاصة أو دور طارئ حول «غزة»



المرشد الإيراني: صبر المقاومة والمسلمين سينفد

السفيرة الأمريكية الجديدة تصل الكويت قريباً

الكويت الأولى عربياً بـ90 «قاضية»

ارتفاع النفط الكويتي خلال تداولات سوقية



ركزت الصحف الكويتية على الحرب التي تشنها حكومة الإحتلال على غزة، كما أبرزت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول حقوق الفلسطينيين.

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشددا في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وشهد اللقاء كذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسؤولية.

وبحسب الصحيفة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.

وذكرت صحيفة الأنباء أن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة الذي يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا عليه لليوم الـ11 على التوالي.

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت، وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.



واستخدمت أميركا وبريطانيا وفرنسا حق النقض، "الفيتو"، ضد مشروع القرار الروسي حول غزة.

واقترحت روسيا مسودة النص المكونة من صفحة واحدة يوم الجمعة، والذي دعا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تسمية أي طرف.

وعقب التصويت، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن طرح مشروع القرار بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته رغم الفشل في تبنيه.

وقال نيبينزيا "يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية"، وفق تعبيره، مضيفا أن أعضاء مجلس الأمن لم يقدموا أي مقترحات بناءة حول المشروع.

أما المندوب الصيني فدعا في كلمته لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعا إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة.



ووفق الصحيفة، كثفت اسرائيل غاراتها وقصفها على قطاع غزة فيما بدا تعويضا عن العملية البرية التي يحكى عنها منذ بداية الحرب، لكن تم تأجيلها وفقا لاكثر من معطى بحسب المصادر، في وقت استمرت صواريخ الفصائل الفلسطينية في ضرب المستوطنات والمدن الاسرائيلية على معظم مساحة الخارطة الاسرائيلية.

وقـــــــال المرصــــــــد الأورومتوسطي لحقــوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بمتفجرات توازي شدتها «ربع قنبلة نووية».

وأشار المرصد في بيان له أمس، إلى أن إسرائيل تقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط، مشيرا إلى أن الغارات تسببت بتدمير أكثر من 17 ألف مبنى سكني، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية. وأوقعت الغارات الاسرائيلية عشرات القتلى والجرحى في قصف ركز على منازل المدنيين والمباني السكنية ومنها، منزل لعائلة راضي في مخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، وسقط 17 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف منزل لعائلة زقماط، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

طالب رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون برلمانات الدول الإسلامية بالضغط الفاعل إقليميا ودوليا لوقف الهجمات المتواصلة بلا هوادة على أهل غزة، مستنكرا الصمت عن وجود مليوني فلسطيني في غزة قطعت عنهم أساسيات الحياة ويتعرضون لأكبر عملية إبادة بشرية تبث على الهواء مباشرة وتستخدم فيها أبشع الأسلحة.

جاء ذلك في كلمة للسعدون خلال مشاركته في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الطارئ (عن بُعد) لبحث التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، قالت صحيفة القبس الكويتية، قال الهلال الأحمر المصري أن قوافل إغاثية تحركت من مدينة العريش باتجاه معبر رفح.

وأفادت وكالة رويترز، إن شاحنات تحمل مساعدات لقطاع غزة تتجه من العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية باتجاه معبر رفح. ولم يتضح متى أو ما إذا كان المعبر سيُفتح.

واحتشد مئات الرعايا الأجانب من مختلف الجنسيات، وكذلك فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة، أمام بوابة معبر رفح البري بجنوب قطاع غزة منذ الساعات الأولى لصباح أمس الاثنين.

يأتي هذا بينما تعرض محيط المعبر، الاثنين، لغارة جديدة في اليوم العاشر من الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.

ذكرت صحيفة القبس، قال المرشد الأعلى الأيراني علي خامنئي إن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة أمام العالم وتجب محاكمته.

وأضاف خامنئي في كلمة له خلال أمام جمع من النخب والمواهب العلمية الايرانية، اليوم الثلاثاء: «إذا تواصلت الجرائم في غزة فإن صبر المقاومة والمسلمين سينفد ولا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم».

وتابع قائلا: «على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل مسؤوليتها فهي من تشرف حاليا على سياسة الكيان الصهيوني».

وأردف المرشد الإيراني: «على كل الأطراف ألا تطلب لاحقا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة».

وبحسب القبس، وافق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم بالتصويت الصوتي والأخير على تعيين كارين ساساهارا سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت.

وجرى هذا التصويت الأخير قبل ساعات قليلة، وستؤدي السفيرة الأميركية اليمين و ستكون في الكويت قريبًا، لتتولى مهام منصبها.

وشغلت السفيرة ساساهارا منصب نائبة مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا، ومنصب القائم بالأعمال بالنيابة عن سفارة الولايات المتحدة في الأردن، وقبلها منصب القنصل العام في القدس، وكبير مستشاري مكتب الاستخبارات والبحوث، وعملت في مجلس ممتحني السلك الديبلوماسي، ونائبة رئيس البعثة في صنعاء، ومستشارة السياسة الخارجية للقائد العام للقوات الخاصة في قيادة العمليات المركزية.

وشملت المهام السابقة لها بغداد وبيروت ومكسيكو سيتي ولندن وجدة وواشنطن.

وأوردت القبس، قفزت الكويت أمس قفزة جديدة في مجال تمكين المرأة في مجال القضاء، وأصبحت رسمياً الأولى عربياً وفي الشرق الأوسط في عدد القاضيات، اللواتي سيصبح عددهن 90 قاضية كويتية بعد دخولهن من بوابة النيابة العامة كوكيلات للنائب العام.

وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المجلس الأعلى للقضاء وافق أمس على تعيين 19 وكيلة نيابة إلى جانب نحو 100 وكيل نيابة كدفعة جديدة، للمسارعة في اختيار المتفوقين والمؤهلين لهذه الوظيفة وسد النقص و«تكويت» مرفق القضاء.

وأضاف المصدر أنه منذ فتح باب القبول للإناث في وظيفة وكيلة نيابة وحتى الآن، جرت ترقية 15 وكيلة نيابة إلى منصب «قاضية»، ترأست بعضهن دوائر في محكمة الجنح، نظراً لكفاءتهن والخبرة التي تمتعن بها، بعد المشاركة في إجراء التحقيق في أصعب وأخطر القضايا في النيابة العامة.

وأوردت صحيفة القبس، ارتفع برميل النفط الكويتي 2.25 دولار ليبلغ 94.20 دولار للبرميل مقابل 91.95 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفق ما ذكرت صحف كويتية.

أوردت صحيفة الوطن الكويتية، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية موجهة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تتضمن دعوته للمشاركة في قمة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام المقرر عقدها بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في مدينة القاهرة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم الصباح سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت أمس الاثنين في ديوان عام وزارة الخارجية.