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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي جزائري: أداء منتخب مصر أمام الخضر رسالة لكبار أفريقيا.. وانفعال بلماضي سوء تفاهم

صدى البلد

أشاد الإعلامي الجزائري أحمدي وهاب جمال، بالأداء المميز الذي ظهر به منتخب مصر أمام الجزائر، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال أحمدي وهاب في تصريحات لموقع “صدى البلد”: “أهنئ المنتخب المصري الشقيق على هذا الأداء المميز والروح الرياضية العالية طوال أوقات اللقاء مما انعكس إيجابيا على الأجواء في المدرجات من خلال اللاعب رقم 12 وهو الجمهور المصري الغفير وفي لوحات إبداعية صنعها الجمهورين الجزائري والمصري ولعل أهم ما لفت إنتباهي هو الهتافات المتجانسة و المتناسقة بين الجمهورين جنبا إلى جنب".

وأضاف:" "لقاء الأمس كان وديا بطابع رسمي بامتياز وهذا لم يكن مفاجئا نظرا للندية والتقارب في مستوى المنتخبين و كذالك من طبيعة لقاء الديربي العربي بين الشقيقين".
وأضاف: "شيء أكيد أن  المنتخب المصري قد بعث برسالة صريحة لكل المنتخبات الافريقية إنه جدير بأن ينافس على لقب كأس أمم إفريقيا 2023، من خلال الأداء المميز الذي ظهر به أمام المنتخب الوطني الجزائري".
وتابع: “رغم استخواذ منتخب الجزائر على الكرة بنسبة 60%، إلا أن الفعالية والوصول لمنطقة الجزاء  كانت لصالح لمنتخب المصري بصراحة، هذا رغم النقص العددي الذي لعب به المنتخب المصري معظم أوقات المباراة بسبب طرد محمد هاني”.
وواصل: “جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، صرح أنه لم يكن يفضل أن يلعب منتخب مصر اللقاء منقوصا للتعرف على المستوى الفني والتكتيكي للاعبيه، ووجهة نظري الشخصية أن منتخب مصر لم يتأثر إطلاقا بالنقص العددي".

واستطرد:" أشعر بأن بلماضي قد انتابه الشك من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي خلال المباراة، يجب عليه إعادة حساباته قبل فوات الآوان، الفوز على الرأس الأخضر والسنغال ليس معيارا حقيقيا لمدى جاهزية الخضر".

وعن انفعال بلماضي عن اللاعب سعيد بن رحمة أثناء استبداله، أجاب:" بعض الزاويا تظهر المدرب يمد يده لمصافحة اللاعب لكن اللاعب لم يراه، وربما يكون هذا سبب انفعال إضافة إن بن رحمة لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال اللقاء، لكن الجميع يعرف أخلاق اللاعب جيدا".

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