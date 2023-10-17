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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لن نملي على إسرائيل كيف تقود عملياتها العسكرية

جون كيربي
جون كيربي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لـ مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤكد خلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لـ قطاع غزة.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تملي على إسرائيل كيف تقود عملياتها العسكرية، ولكن سنشدد على أهمية الحفاظ على حياة المدنيين.

وعلى جانب آخر، قال كيربي إن البيت الأبيض يأخذ في الاعتبار الوضع الأمني ​​المعقد في إسرائيل، قبل الإعلان عن زيارة الرئيس جو بايدن للبلاد، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تملي شروطا عسكرية على الإسرائيليين فيما يتعلق بزيارة الرئيس.

وأشار إلى أنه من الواضح أننا لن نقوم بالرحلة إذا لم نعتقد أنه سيتم تطبيق المعايير الأمنية المناسبة، لافتا إلى أن البيت الأبيض قام بواجبه في تحديد موعد زيارة بايدن والإعلان عنها.

وسيصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، غدا الأربعاء؛ لإجراء محادثات مع قادة البلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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