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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: أسافر إلى إسرائيل للتضامن معها ضد حماس

بايدن
بايدن

غرَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر حسابه الرسمي على موقع “X”،: “سأسافر يوم الأربعاء إلى إسرائيل؛ للوقوف تضامنا في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه حماس”.

وأضاف بايدن: “سأسافر بعد ذلك إلى الأردن؛ لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الماسة، والاجتماع بالقادة، والتوضيح أن حماس لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتوجه غدا الأربعاء، إلى عمان؛ لعقد قمة رباعية للقاء ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن سيناقش ضمان عدم استفادة حماس من المساعدات حال إدخالها إلى غزة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرئيس جو بايدن، سيؤكد رسالة الولايات المتحدة لأي جهة تحاول استغلال الأزمة في قطاع غزة لمهاجمة إسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، وفقا لتصريحات عاجلة نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أطلقها من إسرائيل، منذ قليل، أن الرئيس بايدن يواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء الإسرائيليين؛ لتأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

الاحتياجات الإنسانية البيت الأبيض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس بايدن الولايات المتحدة

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