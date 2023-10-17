عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحليق مكثف.. تقارير إعلامية: الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على غزة

صدى البلد

أكدت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية على شمال قطاع غزة.

 

كارثة في غزة خلال ساعات.. الصحة الفلسطينية تستغيث بدول العالم

المبادرة الوطنية الفلسطينية: 50 ألف حامل في غزة وبعض النساء يلدن بالشارع

 

قالت منى عوكل في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  جيش الاحتلال يستهدف محيط الصليب الأحمر في خان يونس، وهناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة".

 

وأضافت منى عوكل :" السلطات الفلسطينية وجهت بتزويد مستشفيات غزة بالوقود، مشيرة إلى أن هناك نقصًا حادًا للمستلزمات الطبية بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتة إلى أن هناك تكدسًا للمرضى أمام غرب العمليات بمستشفى ناصر في خان يونس.

 

ولفتت إلى أن المحللين العسكريين كشفوا أن الأسلحة التي تضرب بها قوات الاحتلال غزة أسلحة غريبة غير معتادة لدى الجيش الإسرائيلي، حيث أصبحت أكثر فتكا وتدميرا، بجانب استخدام الفسفور الأبيض، وهذه الأسلحة الجديدة تسبب حروقا مضاعفة، والجثث التي وصلت إلى المستشفى وصلت أشلاء ممزقة، ويعتقد أنها من الأسلحة الحديثة التي وصلت إسرائيل من أمريكا وألمانيا.

الاحتلال غزة قطاع غزة فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

بيان عاجل من 118 منظمة في أمريكا بعد استشهاد طفل فلسطيني بإلينوي

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

نداء استغاثة عاجل من قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدام بطاقات الخصم خارج مصر

ترشيحاتنا

تغيير ديانة أم إثارة جدل؟.. القصة الكاملة لارتداء ابنة أحمد الفيشاوي قلادة غريبة.. وأسرتها تحسم الأمر

مسئول إسرائيلي: الاشتباكات مع حماس قد تستغرق شهورا أو سنوات

ثورة غضب على رضا عبدالعال| هاجم فيتوريا وسخر من نجم المنتخب.. ماذا قال ؟

اتصالات مصر تتيح خدمة جديدة لفتح حسابات ببنك المشرق عبر تطبيقها

داخل لبنان .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم حزب الله

رسالة للإعلام الغربي.. بيان عاجل من حماس بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. فوائد خارقة عند تناول القرنبيط

للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

يتجاوز 15 ألف جنيه.. تعرف على سعر ثوب أنابيلا هلال الأسود

سعر صادم.. جاكيت محمد رمضان يثير الجدل بسبب شعار الماسونية.. شاهد

فيديو

مصر ترفض ضغوطا غربية بشأن سيناء.. ما سر إذاعة لقاء السيسي وبلينكن؟ «فيديوجراف»

مالكش دعوة بالصعايدة.. عمر هريدي يحذر حسين لبيب ويهدد كهربا.. فيديوجراف

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ